Montese: cede tratto di versante, ciusa la SP27

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Montese, in località Vaina è in corso un movimento franoso che coinvolge un tratto di versante a monte della strada provinciale 27, che collega la fondovalle Panaro con il Comune di Montese.

Per ragioni di sicurezza, la Provincia di Modena ha disposto la chiusura di quel tratto di strada a partire dalle ore 19,30 di mercoledì 19 marzo.

La chiusura precauzionale è stata decisa a seguito di una serie di sopralluoghi tecnici effettuati nella mattinata di mercoledì 19 marzo, che hanno evidenziato il potenziale pericolo di caduta di terreno e detriti sulla sottostante strada provinciale.

Sono in corso le valutazioni tecniche da parte della Provincia di Modena per capire quali misure di messa in sicurezza del versante possano essere realizzate, così da poter ripristinare, anche solo parzialmente, la transitabilità, in attesa di un prossimo intervento di consolidamento definitivo.