Montese, chiude la Provinciale Vaina: lavori da 110mila euro

A Montese, in località Vaina è in corso un movimento franoso che coinvolge un tratto di versante a monte della strada provinciale 27, che collega la fondovalle Panaro con il Comune di Montese.

Giovedì 3 aprile partirà un intervento di messa in sicurezza del tratto interessato che durerà fino al giovedì 10 aprile compreso e durante il quale la strada sarà chiusa, con l’eccezione del fine settimana, così da consentire il transito e la percorribilità nei giorni di sabato 5 e domenica 6 aprile.

I lavori, che saranno realizzati dalla ditta Zaccaria srl per un importo complessivo di 110mila euro, consistono nella posa di blocchi di calcestruzzo modulari a bordo strada, così da contenere l’eventuale caduta di materiale lapideo o detriti lungo la carreggiata e, come sottolinea il presidente della Provincia Fabio Braglia 'pur trattandosi di un intervento provvisorio, in attesa del consolidamento definitivo del versante, ci consente di poter rendere transitabile la strada e soprattutto di riutilizzare i blocchi modulari in altri cantieri, poiché una volta terminato il loro impiego saranno stoccati nei nostri magazzini e saranno a disposizione dell’Ente per la sicurezza delle strade'.In particolare saranno posati blocchi delle dimensioni di 0,80 metri di larghezza e altezza per 1,60 metri di lunghezza, dal peso di 2,5 tonnellate ciascuno per uno sviluppo complessivo di circa 70 metri e un’altezza di 2,4 metri e un analogo impiego è stato utilizzato nei mesi scorsi in località Varana di Serramazzoni lungo la strada provinciale 20.L’intervento è stato deciso a seguito di una serie di sopralluoghi tecnici effettuati fin dallo scorso mercoledì 19 marzo, quando era stato evidenziato il potenziale pericolo di caduta di terreno e detriti sulla sottostante strada provinciale.