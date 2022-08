Montese: donna cade in un dirupo, recuperata dal Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino è intervenuto questo pomeriggio con la squadra del Monte Cimone per un incidente che si è verificato verso le 17 a Montese in un bosco appena fuori dall’abitato del capoluogo. Una ragazza di trentatré anni residente in provincia di Modena, stava facendo un’escursione insieme al compagno quando in un tratto a forte pendenza è scivolata, finendo per rotolare nel bosco per più di venti metri. Nella caduta ha riportato diversi traumi per l’impatto contro vegetazione e sassi. Ha dato l’allarme il compagno: sul posto l’Avap di Montese e il Soccorso Alpino, con tecnici, medico e infermiere. Dato il luogo particolarmente impervio è stato attivato anche l’elicottero 118, arrivato da Pavullo. Raggiunta dalla squadra del Soccorso Alpino in mezzo al bosco, la ragazza, che fortunatamente è rimasta sempre cosciente, è stata stabilizzata e quindi verricellata dall’elicottero per il trasporto all’ospedale Maggiore di Bologna, in codice di media gravità a causa dei traumi multipli riportati nella caduta.