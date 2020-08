Montese, ecco la lista di centrodestra a sostegno di Viani

A Montese, come noto , il centrodestra sostiene, unito, il candidato sindaco Flavio Viani. La lista Uniti per Montese è stata depositata oggi: rappresentate Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia e Forza Italia. I candidati sono Natascia Ascari, Cristiano Bernardoni, Francesca degli Esposti, Giuseppe Borelli, Gian Luigi Bondi, Francesco Amadori, Massimo Romanini, Maria Giovanna Tagliazzucchi, Moira Stefani, Maita Biondini, Michel Stefani.

'Un sostegno convinto a un candidato che ha già maturato una esperienza politico amministrativa, che ha scelto di vivere a Montese e per Montese, la cui è esperienza nel settore sanitario rappresenta un valore aggiunto in particolare in questo delicato momento - si legge in una nota della coalizione -. Obiettivo comune è valorizzare il territorio di Montese e le sue peculiarità, con un impegno all'insegna dell'ascolto dei cittadini, del buon governo, della concreta soluzione dei problemi e della rislle esigenze della comunità'.