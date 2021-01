Montese, la gestione dei rifiuti passa ad Hera

Lo scorso 9 dicembre il Consiglio Comunale di Montese ha deliberato l’affidamento in via transitoria non obbligatoria per un periodo di 5/6 mesi a Hera Spa la gestione del servizio rifiuti urbani e assimilati. La concessione del servizio ha avuto inizio effettivo il primo gennaio di quest’anno e che segna da un lato l’avvio di una nuova modalità di gestione per il comune appenninico, dall’altro il termine di un percorso di trattative iniziato tre anni fa. Oltre al piazzamento di nuovi contenitori stradali più moderni e capienti, la novità più importante riguarda la raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici. Resta fuori dai nuovi accordi la gestione dell’acqua, anche se il sindaco De Luca (in foto) non esclude di prendere in considerazione un eventuale passaggio ad Hera in futuro.

L’opposizione in consiglio comunale, col gruppo “Insieme per Montese” è però critico sulla tempistica della raccolta e sulla parte economica dell’accordo. Partendo dai nuovi cassonetti, il gruppo consiliare sottolinea che «in particolare dell’indifferenziato e umido, sono stati nel tempo aumentati dal Comune per agevolare il servizio ai cittadini, in particolare agli anziani. Oggi, con Hera SpA, in alcune strade questi sono già stati ridotti o tolti suscitando molte proteste da parte dei cittadini. Siamo molto preoccupati che questa situazione si aggravi ulteriormente, in quanto, ad oggi, sono ancora presenti numerosi contenitori del Comune e non sappiamo se verranno sostituiti o tolti”. Inoltre nell’esposto dell’opposizione emerge il dettaglio secondo cui “La raccolta dei rifiuti indifferenziati da parte del Comune di Montese avveniva tutti i giorni della settimana sul capoluogo e su alcune frazioni: col nuovo accordo quasi ovunque avviene una volta alla settimana. Proviamo ad immaginare in estate, con la presenza dei turisti e dei residenti delle seconde case, quanti problemi insorgeranno. Il contratto proposto da Hera SpA prevede la clausola d’intervento allorquando i cassonetti raggiungano la capienza del 90-95%. A questo proposito sorgono spontanee le seguenti domande: tale percentuale deve essere presente su tutto il territorio comunale o fa riferimento ad un’unica postazione? E in questo caso, salgono apposta per svuotarli? A chi spetta il monitoraggio della situazione e chi ne deve fare comunicazione agli uffici competenti?»

Al Comune di Montese rimane la gestione della fatturazione, la riscossione dei tributi e la gestione delle insolvenze ma secondo l’opposizione la nuova gestione dei rifiuti farà lievitare la spesa di circa 100.000 il che potrebbe rendere probabile la cessione di altri servizi.

Un’ultimo appunto che l’opposizione fa all’amministrazione in carica è relativo al Centro di Raccolta situato in Via Pilone: «in passato gestito dal Comune di Montese e molto apprezzato dalla cittadinanza, oggi, come citato nella “Relazione Descrittiva dei Servizi di Gestione SGRUA”, viene definito come centro di raccolta itinerante. Pertanto, anche se per il momento rimane nel vecchio sito, certamente in futuro verrà posto alternativamente in varie località del territorio di Montese. Questo scenario futuro, purtroppo, è da imputare al fatto che nel medesimo luogo sono ubicate anche attività in capo al Comune di Montese e per questo sorgono delle conflittualità. Il Comune, per il momento, si è tenuto in prossimità del sito sopra menzionato la gestione della raccolta e smaltimento del cartone e ciò è a nostro avviso irregolare poiché questo servizio, secondo lo SGRUA, deve essere in capo ad Hera SpA. Inoltre, il Centro di Raccolta itinerante è a disposizione esclusivamente per le abitazioni civili: per artigiani e commercianti sarà quindi molto più difficile smaltire i propri rifiuti. Il valore economico dell’area, ammontante a svariate decine di migliaia di euro, è stato finanziato con soldi del Comune e della Regione con destinazione finalizzata: a nostro avviso è uno spreco non investire per riqualificare il sito ed adibirlo permanentemente all’uso come Centro di Raccolta».



Stefano Bonacorsi