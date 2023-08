Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“Profondamente colpiti dalla terribile notizia – commenta il sindaco Francesco Tosi a nome dell’intera Amministrazione – siamo vicini al dolore della famiglia, consapevoli dell'impossibilità ad esprimere parole appropriate in momenti come questi, in cui ci si scontra col mistero della vita e della morte. Ricordiamo con affetto Massimo e il suo impegno franco nello svolgimento attivo del suo ruolo di rappresentante pubblico, alla ricerca del bene comune. Lo ringraziamo anche a nome di tutta la cittadinanza fioranese”.“Appresa la triste notizia della scomparsa prematura del consigliere Massimo Roggiani – afferma il presidente consiliare Alessandro Reginato –, a nome del Consiglio Comunale che rappresento esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”.I funerali si svolgeranno domattina, venerdì 1 settembre, alle ore 9.30, presso la Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista.