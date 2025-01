Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sala operativa 115 attivata insieme con la sala operativa del 118, oggi, intorno alle 12, per il soccorso ad un motociclista in località Fogliano di Maranello, caduto e uscito di strada in una zona impervia, inaccessibile per i normali mezzi di soccorso. E' così che è scattato un intervento specializzato con il personale del Comando di Modena dei Vigili del Fuoco munito con mezzo SAF e fuoristrada.Le unità si sono recate sul luogo dell'intervento per il recupero del ferito a piedi. Nel frattempo attivato l'elicottero Elipavullo che ha raggiunto le unità a piedi con l'uomo soccorso e posto in sicurezza su una barella. Poi trasportato in codice 2, ovvero con ferite che non ne mettono a rischio la vita, presso l'ospedale di Baggiovara.