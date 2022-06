Motociclista finisce sotto il trattore, ma si salva

Tragedia sfiorata questa mattina in via Viazza a Formigine, dove poco prima delle 9 si è verificato un incidente tra una moto ed un trattore agricolo. Per causa ancora in corso di accertamento i due mezzi entrati in collisione in un incrocio. Il motociclista ha frenato e il mezzo è scivolato sotto il trattore. La moto sotto la ruota ma il motociclista fortunatamente no. L'impatto con il suolo è stato comunque violento. Il motociclista, estratto da sotto il trattore dai Vigili del Fuoco, ha riportato numerose fratture e affidato ai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara. Per lui progniosi di 60 giorni ma non corre pericolo di vita.