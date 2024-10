'Mozarc, il Governo sta agendo con grande determinazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In seguito – prosegue Barcaiuolo – già il 9 luglio si è tenuto un incontro durante il quale l’azienda si è impegnata a sospendere la procedura di licenziamento e ad avviare un processo di reindustrializzazione.

In quella circostanza, inoltre, si è sottolineato che il progetto di rilancio dello stabilimento dovrà mantenere alti standard qualitativi e garantire i livelli occupazionali, data l'importanza strategica del sito a livello europeo. Al successivo incontro del 17 settembre, l'azienda ha comunicato di aver ricevuto sei manifestazioni d'interesse per il sito di Mirandola e ha confermato la prosecuzione della produzione fino a gennaio 2025. Viste le premesse, si tratta di un primo risultato importante che attesta l’impegno di un Governo che ha dimostrato la massima determinazione per tutelare il futuro dell’impresa e dei lavoratori'.



'Per comprendere quanto il Governo si stia adoperando per incentivare la competitività del settore biomedicale – aggiunge l’onorevole Daniela Dondi – basta citare qualche numero. Ad oggi, infatti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha gestito le seguenti misure: a valere sui contratti di sviluppo sono state presentate 65 domande per un totale di agevolazioni concesse pari a 488,3 milioni di euro, e un totale di investimenti attivati di 1.

855,89 milioni di euro; a valere sugli Accordi di innovazione, risultano invece 22 progetti, il valore dei programmi finanziati è pari a circa 190 milioni di euro mentre le agevolazioni concesse sono pari a circa 89 milioni di euro'.

'Infine, anche se non in ordine di importanza – conclude Dondi – è fondamentale che i Paesi europei lavorino insieme per contrastare la concorrenza sleale e tutelare le nostre imprese e i dipendenti, garantendo un commercio libero ed equo. Desidero fare un plauso al Governo per la strategia adottata in questo e in altri tavoli di crisi, che mira a valorizzare sia le competenze dei lavoratori, ma anche a sviluppare progetti duraturi nel tempo, con l'obiettivo di difendere comparti produttivi all'avanguardia in Europa'.