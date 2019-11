Multe per 65.000 euro e 212 veicoli intestati: denunciata coppia

Modena

Modena

Deve al Comune di65.000 euro di multe elevate dalla Polizia locale e non pagate nell'arco di due anni: se continuera' a ignorare i solleciti, il conto diventera' ancora piu' salato e si procedera' con la riscossione coattiva.Ma il debito con il fisco, a cui non ha dichiarato un euro di reddito nonostante un'intensa 'attivita'' di compravendita di auto usate, potrebbe essere maggiore.Sono una donna e il compagno, entrambi di nazionalita' romena, i protagonisti di una nuova particolare frode emersa in citta'. È emersa grazie al lavoro del Nucleo antievasione tributi della Polizia municipale, che ha gia' segnalato la coppia all'agenzia delle entrate per la mancata della dichiarazione dei redditi.Infatti, nonostante ai due sia riconducibile un'attivita' di commercio di auto usate, che in quattro anni li ha portati a gestire centinaia di veicoli, nessuna dichiarazione e' mai stata presentata al fisco. Le verifiche sono partite nei primi mesi dell'anno, quando la Municipale ha fermato un Fiat Ducato e sanzionato il conducente, residente a Sassuolo, perche' non aveva la carta di circolazione del mezzo, che risultava intestato ad una signora residente in provincia di Bologna. Il verbale da 42 euro ha dato il via a molte verifiche, da cui e' emerso che il furgone e' stato poi cancellato d'ufficio dal pubblico registro automobilistico per intestazione fittizia.Ed e' emerso che la proprietaria del Ducato, solo dal 2015 al 2018, e' stata intestataria di ben 212 veicoli, di cui 29 ancora di sua proprieta'. Dal 24 ottobre 2017 al 2 settembre 2019 a suo nome sono stati emessi dalla Polizia locale di175 verbali in violazione alle norme del Codice della strada, tutti non pagati, per un importo che appunto si aggira intorno a quota 65.000 euro.