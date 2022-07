Muore a 48 anni travolta da un trattore: lutto a San Prospero

Tragedia a Fontanelice, nel Bolognese. Tiziana Gentilini, 48enne residente a San Prospero, è morta travolta da un trattore mentre si trovava, nel primo giorno di vacanza, nella azienda agricola di famiglia.

L’incidente mortale è avvenuto nella tarda ieri poco prima di pranzo in via della Cima.

Tiziana Gentilini è deceduta dopo essere stata travolta dal trattore che trasportava legna e che, per cause da accertare, si è ribaltato.

Nell'incidente è rimasto ferito anche un 62enne. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Fontanelice, il 118 e la medicina del lavoro. Tiziana Gentilini lascia il marito è un figlio.