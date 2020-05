Negro: 'Biometano, no della Regione? Bella notizia per Concordia'

Sulla delibera di questi giorni della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna che ha recepito le conclusioni della Conferenza dei Servizi e negato l’autorizzazione alla cordata di privati che proponeva di costruire un megaimpianto per la produzione di biometano a Concordia, interviene Paolo Negro, capogruppo del gruppo consiliare - lista civica “Insieme per Concordia”.

“E’ una bella notizia per Concordia - dichiara Paolo Negro, capogruppo del gruppo consiliare - lista civica “Insieme per Concordia” e capogruppo nell’Unione dei Comuni - il fatto che la Giunta della Regione Emilia-Romagna abbia fatto proprie le conclusioni della Conferenza dei Servizi e quindi negato l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano che una cordata di privati avrebbe voluto realizzare a Concordia. E’ una bella notizia perché questo esito tutela gli interessi generali e le attese della comunità di Concordia, a presidio dei quali si è mossa con coerenza l’Amministrazione Comunale. E’ una bella notizia anche per tutta la Bassa Modenese, che grazie al sistema integrato dei rifiuti realizzato da Aimag è ampiamente autosufficiente anche nel trattamento dei rifiuti organici, mentre se questo impianto fosse stato realizzato saremmo stati meta di rifiuti organici provenienti da altrove, in contraddizione con lo spirito dell’economia circolare. Ora guardiamo avanti”.