Neve, 15 centimetri in Appennino a Modena

Nevica dalla notte nella zona dell’Appennino da Montefiorino a Frassinoro fino al Passo delle Radici; finora sono caduti dai dieci ai 15 centimetri di neve e i mezzi della Provincia sono al lavoro per tenere pulite le strade provinciali della zona, tutte regolarmente percorribili.Sul resto della rete della viabilità provinciale dell’Appennino modenese le nevicate sono state decisamente più deboli, non oltre i quattro centimetri; nella mattina di oggi sono stati eseguiti interventi puntuali di pulizia in alcuni tratti e i mezzi sono tutti allertati e pronti a uscire di nuovo in caso di necessità.Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest'anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.