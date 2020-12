Neve anche in pianura, abbondante in montagna, disagi sull'Estense

Nevicate abbondanti in montagna dalla serata e in corso anche Modena e sulla pianura dalla nottata. La neve imbianca tutte le strade già da Maranello. A Modena, dove nella notte, dalle ore 3 alle ore 7, sono entrati in funzione gli spargisale, strade ancora sgombre, ricoperte da un leggero strato che rende il manto comunque scivoloso. Strade imbiancate in tutto l'appennino, comprese Provinciali e le Statali.





Problemi per auto e camion fermi sull'Estense, a partire da Riccò in direzione Pavullo. Circolazione solo rallentata. Code in entrata ed in uscita dai Carrai a Pavullo dove un camion si è fermato in direzione Pavullo. Rimosso intorno alle 9, la circolazione è ripresa lentamente.



Vigili del Fuoco intervenuti sulla via Giardini tra Serra Mazzoni e Maranello per un pulman con le ruote finite nel fossato a bordo strada, piegato su un lato. Nessun ferito



Problemi non segnalati a Modena. Attenzione ai numerosi tratti ghiacciati.



Notizia in costante aggiornamento per tutta la mattina



Nella foto le immagini da Modena, Pavullo, e dalla stazione sciistica de Le Polle nel comune di Riolunato



Di seguito il video da Pavullo di Stefano Bonaccorsi, intorno alle ore 7,30 di questa mattina