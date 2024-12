Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La maggior parte degli interventi riguarda alberi caduti su strada a causa delle forti nevicate che impediscono la viabilità, lasciando in alcuni casi delle persone isolate. Situazione resa ancora più difficoltosa per la mancanza, in alcune zone, della corrente elettrica.Sempre a causa neve si è verificato il crollo del tetto di una porcilaia a Prignano sulla Secchia. All'interno erano presenti 300 capi. Sul posto la partenza di Sassuolo con l'Autogru di Modena e il sussidio della Protezione Civile. Durante la mattinata si è intervenuti anche per un incendio appartamento nel comune di Sassuolo in cui a causa del fumo cinque persone sono rimaste intossicate e portate in ospedale dal 118 per accertamenti.