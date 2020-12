Sestola: camion fuori strada per neve, 60 cm al Passo delle Radici

Dall'acqua da solcare con gommoni e rimuovere con motopompe, alla neve in montagna nella quale soccorrere automobilisti ed autisti coinvolti in incidenti per strade ghiacciate ed innevate. Scenari che da diversi giorni ormai costituiscono la realtà quotidiana dei Vigili del Fuoco. In azione questa sera a Sestola, poco prima delle 20, in via Maneggio, dove un mezzo pesante è scivolato sulla neve, fortunatamente senza gravi conseguenze. La scorsa notte sono stati circa 60 centimetri di neve caduti sopra i 1200 metri e nella zona del Passo delle Radici. Per ora, risparmiata dalla nevicata, è stata Pavullo.



Sul territorio montano prosegue l'attività di controllo da parte dei tecnici e degli operatori della Provincia con i mezzi spartineve, per assicurare la percorribilità delle strade, in particolare sulla provinciale 324 del Passo delle Radici e la provinciale 486 nella zona di Piandelagotti.

Al momento sulle strade di montagna prosegue l'attività di salatura in vista delle possibili gelate notturne.

Su tutte le strade è in vigore l'obbligo di circolazione con catene o gomme da neve; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide l'effetto del sale si attenua fino a diventare nullo; in caso di neve e ghiaccio c'è l'obbligo di catene e o gomme da neve.

Si ricorda che si circola a senso unico alternato sulla strada provinciale 35 a Madonna di Pietravolta e sulla provinciale 486 in località Rio Palancato; in entrambi i tratti la sede stradale risulta parzialmente danneggiata a causa di un movimento franoso.