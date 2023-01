Neve, sull'Estense disagi per camion fermi, in pianura si sparge sale

Questa mattina le strade statali e provinciali erano state già percorse dai mezzi spartineve e spargisale ma a creare i problemi per migliaia di pendolari da e verso la montagna sono stati mezzi senza pneumatici adeguati di traverso e fermi a bordo strada. Un problema che si è ripetuto sulla strada Nuova Estense dove diversi mezzi pesanti in salita verso Serramazzoni e Pavullo, non fermati preventivamente all'altezza di Pozza di Maranello, si sono intraversati o dovuti fermare, creando disagi alla circolazione e code a tratti. Soprattutto verso la montagna ma anche in direzione Modena. Innevata ma senza incidenti particolari la strada Giardini.Situazione pressoché normale a Modena dove 'in vista di possibili precipitazioni nevose - fa sapere il Comune di Modena - alle 6 di questa mattina è stato attivato in città il servizio di salatura preventiva di ponti, cavalcavia e sottopassi con l'obiettivo di evitare la formazione di ghiaccio sulle strade.Il servizio meteo regionale, infatti, ha diramato un'allerta gialla per neve e vento per il territorio modenese nella giornata di oggi'.'I tecnici del Comune stanno monitorando la situazione ed è stato attivato anche il servizio neve, con il preallerta per le lame da utilizzare nel caso le precipitazioni nevose lo rendano necessario. Le procedure in caso di maltempo sono definite dal Piano neve del Comune di Modena, il disciplinare che regolamenta l’esecuzione delle azioni tecniche, gestionali e amministrative volte a garantire la sicurezza, l’efficienza e la funzionalità della rete infrastrutturale stradale del territorio comunale, mentre Anas, in coordinamento con il Comune, ha la responsabilità della gestione della tangenziale'.