Nevicata non abbondante in montagna, ma è solo l'inizio

Quota neve sui 1000 metri montagna. Quindici centimetri nel comprensorio del Cimone. Gatti delle neve in funzione per il fondo delle piste in attesa delle nevicate previste giovedì e venerdì. Preludio ad una apertura totale nel fine settimana

L'intensa precipitazione nevosa iniziata ieri si è esaurita nel giro di poco lasciando sul terreno un manto che nelle stazioni sciistiche del Cimone si aggirava dai 10 ai 15 centimetri. Una precipitazione che non ha causato problemi alla circolazione perché limitata alla pioggia nella maggior parte della montagna modenese sotto la quota neve intorno ai 900-1000 metri a seconda delle zone, ma sufficiente per iniziare a creare, sulle piste del comprensorio del Cimone il fondo necessario per ospitare anche le precipitazione nevose più intense che giovedì si spingeranno, secondo le previsioni, fino alla pianura. Insieme ad un abbassamento delle temperature. A definire un inverno arrivato in ritardo sul calendario ma che si spera possa proseguire nelle settimane successive. Ancora prima che per il turismo montano, per l'ambiente la terra e le falde soprattutto, ancora sofferenti dopo una estate e uno stato di siccità che si è esteso fino ad ottobre.



Nella foto, Passo del Lupo questa mattina





