Non rispettano regole e coprifuoco: sei sanzionati a Medolla

Tre ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 20 anni sorpresi e sanzionati perché in giro a piedi senza mascherina e altre tre persone tra i 27 ed i 30 anni colte a circolare a bordo di un auto alle 2,40 della notte. Sei persone tutte sanzionate nella serata e nella notte dai Carabinieri di Carpi a Medolla, nell'ambito dei controlli sul rispetto dei decreti nazionali e dell'ordinanza regionale anti-covid.Ricordiamo che la sanzione per chi non indossa la mascherina ammonta a 400 euro

