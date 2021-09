Nonantola, al via i lavori della nuova Rsa

Lunedì iniziano a Nonantola, presso via Enrico Berlinguer, i lavori per la costruzione della nuova Rsa del gruppo “Sereni Orizzonti”, il gruppo friulano leader in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani. In giornata l’area sarà consegnata ufficialmente all’impresa “Urbania srl”, che potrà così iniziare a concretizzare il progetto elaborato dallo “Studio M2R” di Reggio Emilia. Le maestranze saranno locali e termineranno la loro attività entro il 2022 mentre l’attivazione della struttura avverrà nei primi mesi del 2023. A darne notizia è l’azionista di riferimento Massimo Blasoni.Il progetto prevede un edificio di due piani fuori terra e a forma di “C”, circondato da una vasta area verde attrezzata ­– interamente percorribile a piedi o con carrozzine e deambulatori – collegata alla pista ciclabile. I familiari degli ospiti in visita avranno a disposizione un ampio parcheggio. Le finiture esterne dell’immobile saranno a intonaco con colori in giallo ocra, in modo da inserirsi con armonia nel contesto tradizionale della cittadina.Al piano terra sono previsti reception, uffici amministrativi, palestra per la riabilitazione, spogliatoi per donne e uomini, ambulatorio, sala per servizi alla persona, cucina, soggiorno per socializzazione comune e sala per il culto. Al primo e secondo piano si troveranno invece una sala da pranzo comune, servizi igienici per gli ospiti e 4 nuclei di degenza (dotati di controllo accessi per controllare i movimenti degli ospiti affetti da demenza senile) per un totale di 100 posti letto, suddivisi in 40 camere singole e 30 camere doppie.