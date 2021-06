Nonantola: domani sorteggio terreni Partecipanza riparto decennale

Domani mattina a Nonantola nella Piazzetta del Pozzo, si svolgerà il sorteggio dei 21 Co’ (capi in cui è suddiviso il tenimento) attraverso il quale i Partecipanti Capofamiglia, che in questo riparto sono 2399, conosceranno la zona in cui si verrà a trovare il terreno che è stato loro assegnato sulla base del nucleo familiare.Il riparto dei terreni della Partecipanza è fra gli elementi fondamentali che hanno contribuito a conservarla nei secoli, nella sua qualità di proprietà collettiva. Da sempre, il riparto si rinnova periodicamente: l’ultimo è avvenuto nel 2009 mentre il prossimo avverrà nel 2033.Per garantire l’equa ripartizione dei terreni della Partecipanza, si applica, ancora oggi, dopo molti secoli, un sistema di divisione delle terre a sorteggio. Si procede al riparto dividendo il tenimento, dapprima, in tanti appezzamenti (in questo riparto saranno 21), detti Co’, ai quali è attribuito un raccolto possibilmente uguale e mediante l’estrazione a sorte si assegna ciascun appezzamento al controllo di un Partecipante nominato Capo Co’. Ognuno degli appezzamenti viene ulteriormente diviso in un numero uguale di frazioni minori, dette “bocche”, tante quante sono gli individui, uomini, donne e bambini, discendenti dalle antiche famiglie Nonantolane che godono ancora oggi di questo diritto (in questo riparto sono 2399). Ad ogni capofamiglia vengono pertanto assegnate un numero di “bocche” pari al numero dei componenti della propria famiglia.