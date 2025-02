Nonantola, Fdi: 'Così il Pd ha bocciato sostegno a Forze dell'ordine'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La bocciatura della nostra mozione a sostegno delle Forze dell’Ordine da parte della maggioranza di sinistra è l’ennesima dimostrazione di una visione ideologica che non tiene conto della realtà e del quotidiano impegno degli uomini e delle donne in divisa'. A parlare è Antonio Grella, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Nonantola e neoeletto Coordinatore del Circolo locale.

'La nostra mozione aveva un obiettivo chiaro: esprimere vicinanza e sostegno a chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza dei cittadini. Eppure, la sinistra ha preferito affossarla, proponendo emendamenti senza alcun buon senso, come l’introduzione di un numero identificativo per gli agenti. Una misura che sottintende un’ingiustificata sfiducia nei confronti delle Forze dell’Ordine, quasi a voler criminalizzare chi, con sacrificio e dedizione, svolge il proprio dovere. Fratelli d’Italia – prosegue Grella – ha votato convintamente contro questi emendamenti, ribadendo il proprio sostegno incondizionato agli agenti. Crediamo fermamente che le istituzioni debbano essere dalla parte di chi garantisce la legalità, non di chi ne mina l’autorevolezza con provvedimenti punitivi e demagogici. In un momento storico in cui la sicurezza è una priorità per i cittadini, la sinistra ha scelto ancora una volta di voltare le spalle a chi difende il nostro territorio. Fratelli d’Italia, invece, continuerà a battersi affinché le Forze dell’Ordine ricevano il rispetto e il sostegno che meritano' - conclude Grella.