Nonantola, giovane in escandescenza assale caserma CC: arrestato

Una domenica pomeriggio movimentata per i Carabinieri di Nonantola. Il tutto è iniziato con la denuncia di scomparsa di una sedicenne modenese che si era allontanata da casa senza chiedere il permesso o avvertire i genitori, facendo perdere le sue tracce.Scattano le prime ricerche da parte dei Carabinieri. Una delle pattuglie impegnate si imbatte in una rissa in un appartamento del centro dal quale i militari apprendono essere fuggiti poco prima un ragazzo ed una ragazza delle quale i presenti forniscono le generalità che combaciano con quelle della ragazza ricercata. I militari collegano i due episodi nei pressi dell’abitazione del giovane descritto. Poco dopo lo notano in evidente stato di ubriachezza, mentre vaga per vie limitrofe insieme alla ragazza. I Carabinieri separano i due. Il ragazzo di 19 anni di origini maghrebine viene invitato a rientrare a casa, entre accompagnano la ragazza presso la locale Stazione Carabinieri per la redazione degli atti. Ma nel corso delle procedure arriva il ragazzo. Suona insistentemente al campanello della Caserma, poi si toglie i pantaloni urinando sulla porta di ingresso e scavalca la recinzione. Chiede di lasciare andare la ragazza che in quel momento sta uscendo a bordo dell'auto dei Carabinieri che la stanno riaccompagnando a casa. In quel momento la reazione del ragazzo è ancora più furiosa. Iniziato a prendere a calci, pugni e spallate il portone della caserma. Viene bloccato da altri carabinieri chiamati a rinforzo. Viene ammanettato a continua ad insultare gli operatori e sputargli adosso, a dare calci e a pestare i piedi di uno di loro. Viene arrestato e posto agli arresti domiciliari. Dovrà presentarsi tutti i giorni in Caserma per la firma.Nella foto, la stazione dei Carabinieri di Nonantola presa d'assalto dal giovane in escandescenza