Il provvedimento cautelare è stato emesso in seguito alla querela sporta dalla donna. Le violenze domestiche si protraevano sin dal 2014, con condotte abituali e continuate di violenze sessuali, aggressioni fisiche, atti prevaricatori, minacce, umiliazioni e vessazioni.In plurime occasioni la donna aveva subito schiaffi al volto, percosse sulla testa, ed altre aggressioni fisiche, nonchè continue ingiurie ed offese ed ancora minacce di morte, anche alla presenza dei figli minori. Le aggressioni degeneravano in talune circostanze, con violenza e minaccia, in costrizioni a compiere o subire atti sessuali nonostante l'esplicito dissenso manifestato ripetutamente dalla vittima.L'uomo pretendeva l'esclusivo controllo del coniuge anche sotto il profilo economico, pur non contribuendo al sostentamento economico della prole. Con l'ordinanza cautelare il Giudice ha anche disposto che l'indagato corrisponda una somma di denaro a titolo di assegno mensile in favore della vittima per provvedere al mantenimento della stessa e dei figli minori.