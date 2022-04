Nonantola rischia commissariamento: Pd mobilitato a fianco di Nannetti

'Esprimiamo solidarietà e sostegno alla sindaca Federica Nannetti e a tutta la comunità di Nonantola', dichiara Marcello Mandrioli, coordinatore del Partito democratico dell’Unione del Sorbara, insieme ai segretari Pd Gianluigi Canti di Bastiglia, Mario Lugli di Bomporto, Alessandro Salvioli di Castelfranco Emilia, Moreno Gesti di Ravarino e Roberto Formentini di San Cesario, che fanno quadrato attorno alla sindaca e alla segretaria Pd di Nonantola Stefania Grenzi.'Come ovvio, siamo preoccupati dalla mozione di sfiducia: un atto grave che non ha precedenti nella storia dei nostri Comuni. Un eventuale commissariamento sarebbe incomprensibile non solo per la comunità di Nonantola, ma anche per tutti i Comuni dell’Unione del Sorbara. Sono tanti i progetti che abbiamo in comune ed è indispensabile che procedano col supporto e lo sforzo di tutti, senza interruzioni o lungaggini che già, spesso, si verificano anche senza cercarle.