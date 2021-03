'Nonantola, scempio in via Molza: perchè abbattere quegli alberi?'

Amara sorpresa questa mattina per gli automobilisti che percorrevano via Molza, nelle campagne di Nonantola. Il viale alberato proprio in queste ore sta infatti subendo il totale abbattimento delle piante ad alto fusto che si trovano sul ciglio della strada per un paio di chilometri.Una operazione che è stata segnalata anche al Centro fauna il Pettirosso, poichè la primavera è tempo di nidificazione, e alla Forestale. 'Non siamo riusciti a comprendere le motiziazioni di questo scempio - spiega un residente -. A quanto pare sarebbe una decisione adottata dall'amministrazione comunale, ma per noi è inspiegabile. Era un piacere percorrere questa strada alberata, ora cosa resta?'