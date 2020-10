Nonantola, scossone in giunta: si dimettono due assessori

Scossone in giunta a Nonantola. Gli assessori Elena Piffero e Gianluca Taccini hanno rimesso le deleghe e rassegnato le dimissioni. 'Prendo atto di questa loro scelta personale, da me non richiesta, e li ringrazio per il lavoro svolto in questi quindici mesi e per il tempo dedicato alla comunità di Nonantola' - afferma il sindaco Federica Nanetti.

'Terminato il lockdown avevo chiesto a tutta la giunta di ridiscutere il modo con cui concretizzare il programma elettorale che ha portato all'elezione di questa maggioranza lo scorso anno. Non esistono invece divergenze né nelle scelte alla base del programma, né nei suoi punti qualificanti, né sul progetto politico che lo supporta ed ho piena fiducia nella capacità della maggioranza, tutta, di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Infatti non esistono contrasti - chiude la Nanetti - nella maggioranza impegnata in questo delicato momento storico. A breve comunicherò i nuovi assessori che completeranno la Giunta”.