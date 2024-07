Normalizzazione a Sassuolo, torna giunta Pd e Comune rientra in Avviso pubblico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sull'onda del caso-Soumahoro . Il sindaco di Sassuolo Francesco Menani spiegò in Consiglio comunale la scelta dell'amministrazione di uscire dalla rete di Avviso Pubblico. 'Il referente politico di Avviso pubblico c'è e si chiama Pd' - disse Menani Ebbene, col cambio di colore politico e col ritorno di una giunta Pd, il Comune di Sassuolo rientra puntualmente in Avviso pubblico. Una 'normalizzazione' certificata oggi dalla giunta del sindaco Matteo Mesini.'Il Comune di Sassuolo rientra in “Avviso Pubblico”: lo farà a seguito della Delibera di Consiglio Comunale che sarà in approvazione il prossimo 29 luglio, nel primo Consiglio Comunale della nuova consigliatura dopo quello d’insediamento' - si legge in una nota.

'L'adesione del Comune di Sassuolo ad Avviso Pubblico è il primo di una serie di atti che intendiamo intraprendere per migliorare le attuali politiche di promozione della legalità coinvolgendo l’intera comunità a partire dagli studenti, dal terzo settore, dalle associazioni di categoria, dai sindacati e dai liberi professionisti - commenta l’assessore alla Legalità del Comune di Sassuolo Federico Ferrari -. Siamo già al lavoro insieme alla Rete di Avviso pubblico per organizzare una serie di incontri per dare vita a una sinergia propositiva sul territorio che porti a una maggiore attenzione ai fenomeni collegati all’illegalità e alla criminalità organizzata. Si tratta di uno dei primi atti per dare subito un segnale su quanto il tema sarà al centro del mandato amministrativo con l'obiettivo di rinsaldare sul territorio una rete di vigilanza, informazione e contrasto a questi fenomeni insieme alla Prefettura, alla Questura, alle Forze dell’Ordine e alle Associazioni professionali, ai sindacati e al terzo settore che ringrazio per il prezioso lavoro che ogni giorno svolgono'.