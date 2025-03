Novi di Modena, il ponte Cavo Lama chiude fino al 14 maggio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Novi di Modena, giovedì 3 aprile alle 9 chiuderà al transito il ponte sul Cavo Lama lungo la strada provinciale 8, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della struttura.

I lavori che sono realizzati dalla ditta Società Cooperativa di Lavoro Batea di Concordia sulla Secchia per un importo complessivo di 325mila euro, comporteranno la chiusura della struttura fino alle 19 di mercoledì 14 maggio.

L’intervento, che è iniziato nel mese di dicembre 2024 senza interruzioni del transito, prevede la riparazione e il rafforzamento degli elementi strutturali e si è reso necessario a seguito dei controlli periodici condotti dall’Ufficio tecnico della Provincia di Modena, nell’ambito del piano di monitoraggio particolarmente rafforzato dopo il crollo del ponte Morandi di Genova nel 2018, controlli che hanno riscontrato la necessità di un intervento sulle strutture.

Per ridurre i disagi alla circolazione, sono stati predisposti percorsi alternativi attraverso la strade provinciali limitrofe e in questi giorni sarà affissa l’apposita segnaletica di deviazione.In particolare, l’intervento finora svolto si è caratterizzato per la riparazione locale con sistemi di rinforzo strutturale delle parti ammalorate attraverso la posa di fibre di carbonio sull'intradosso delle travi e attraverso il consolidamento della pila in sinistra idraulica, mentre resta ancora da realizzare la scarifica totale del pacchetto stradale il successivo rinforzo della soletta esistente e il ripristino del pacchetto stradale.Il ponte sul Cavo Lama fu realizzato dalla Bonificazione Parmigiana Moglia di Reggio Emilia nel 1921 dall’impresa Ing. Mario Cavani di Bologna ed ha struttura in calcestruzzo armato a travata continua con una lunghezza complessiva di 30 metri, suddivisa in tre campate. L’altezza delle pile è di circa cinque metri.