Novi, incendio in un palazzo: venti persone all'ospedale, 50 evacuate

Una ventina le persone recuperate dai pieni alti con principi di intossicazini e portate all'ospedale per accertamenti, in tutto 50 evacuate. Per nessuna di questa è stato possibile rientrate nelle abitazioni. Il Comune ha allestito per loro l'accoglienza notturna presso gli spazi della la locale palestra. E' questo il primo bilancio delle conseguenze del rogo scaturito ieri sera, poco prima delle ore 20, in un appartamento via Fratelli Rosselli, a Novi di Modena. L'incendio si è generato all'interno di un appartamento posto al quarto piano di una palazzina di sei piani. Il fumo ha velocemente invaso il vano scale rendendolo inutilizzabile per la fuga degli inquilini, soprattutto dei piani superiori. Diverse famiglie anche con bambini. L'allarme ai Vigili del Fuoco è scattato alle 19,50. Una serie di telefonate ha invaso, dallo stesso comune, il centralino del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena.