La Provincia ha chiuso la strada provinciale 37 a Savignano sul Panaro al confine con il territorio della Provincia di Bologna. Si registra la tracimazione di diversi corsi d’acqua che hanno interessato la carreggiata. La strada resterà chiusa tutta la notte, in via precauzionale.Disagi anche sulla strada provinciale 4.1 Fondovalle Panaro – diramazione per Guiglia, nel territorio di Vignola e Marano sul Panaro.Foto repertorio