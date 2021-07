Nubifragio nella bassa, danni a Finale Emilia e Mirandola

I temporali previsti ieri sera anche in provincia, hanno colpito soprattutto l'area nord. Decine le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco per alberi caduti e tetti parzialmente scoperchiati a causa del forte vento che ha accompagnato un intenso temporale. Colpiti soprattutto i comuni di Finale Emilia e Mirandola dove sono intervenute 4 squadre da Finale e Mirandola e dalle sedi permanenti di San Felice e Carpi.Oggi pomeriggio forti temporali sono previsti anche in Emilia in arrivo da ovest. Per questo il Dipartimento di Protezione Civile ha emanato per una allerta gialla per possibili fenomeni intensi caratterizzati anche da fulmini e grandineNella foto (Vigili del Fuoco), una squadra al lavoro per la rimozione di alcune piante cadute su una strada comunale