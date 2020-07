Nuova allerta arancione per temporali

Dopo l'allerta gialla valida fino a questa sera, è stata emanata oggi da Arpae una nuova allerta di colore arancione per temporali anche in provincia di Modena e gialla per frane e piene dei corsi minori. A partire dalle prime ore del mattino di venerdì 24 luglio, sono previsti fenomeni temporaleschi organizzati, particolarmente intensi e sparsi che potranno verificarsi sull'intero territorio regionale, con associate forti raffiche di vento e grandinate. I fenomeni sono previsti in rapida attenuazione nel corso della serata.