Nuova Coop Vignola, 17mila firme a favore dopo il no di Legambiente

Oggi, 14 maggio, Coop Alleanza 3.0 ha consegnato ufficialmente al Comune di Vignola oltre 17mila firme – 4.000 delle quali di persone residenti a Vignola – raccolte tra i clienti della Cooperativa, soci e non soci, per chiedere lo spostamento del supermercato di via di Mezzo 'I Ciliegi' in una nuova sede più moderna, accessibile e funzionale.

La petizione è stata presentata da Lorena Balugani, Presidente del Consiglio di Zona Soci Modena Sud Est di Coop Alleanza 3.0 accompagnata da una delegazione di soci della Cooperativa, ed è stata protocollata a vista e pertanto acquisita agli atti del Comune di Vignola.

Contro la nuova Coop si era espressa recentemente Legambiente (qui). 'Il suolo naturale è troppo importante per continuare a sacrificarlo, perché è una risorsa essenziale per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, per l’effetto città spugna, per ridurre il fenomeno dell’isola di calore urbana, per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione' - aveva spiegato Legambiente.

'La petizione per una Coop più moderna, sostenibile e vicina alle esigenze di tutti, è stata lanciata il 5 aprile - fa sapere Coop -. I soci e la comunità locale hanno potuto dare la propria adesione all’iniziativa presso il Punto di Ascolto dei negozi di Vignola, Spilamberto, Castelfranco e Sassuolo, oltre a I Portali, Grandemilia, I Gelsi e Specialcoop di Modena'.