Nuova Estense, Anas conferma: lavori solo diurni fino al 31 luglio

Dureranno fino al 31 luglio, sabato e domenica esclusi, con cantieri solo diurni, i lavori di pavimentazione per 8 milioni di euro previsti da Anas sulla Strada Statale 12 Nuova Estense, nel tratto compreso dal km 148.3 al 175.3, di fatto da Montale a Pavullo. Con interventi singoli di circa 800 metri cadauno, della durata di alcuni giorni ognuno, durante i quali vige il senso unico alternato regolato da movieri. Queste alcune conferme sui cantieri in corso, da settimane disagio aumentato dal fatto di non essere accompagnato da informazioni aggiornate sul posizionamento dei cantieri, che la direzione regionale Anas, contattata, ci ha fornito.Informazione che non lascia spazio a dubbi sulla possibilità che i lavori vengano svolti durante le ore notturne. Possibilità non percorribile nel caso di strade come la SS12 nella zona collinare e montana. In questo caso - fanno sapere da Anas - non è possibile perché le condizioni di cantiere non consentono di garantire la sicurezza sia del personale al lavoro sia quella degli automobilisti. Una possibilità, quella di cantieri in orari notturni, concessa solo per i lavori ai carrai, alle porte di Pavullo di cui si sono conclusi i lavori le scorse settimane.Di recente - fa sapere l'Anas - sono stati conclusi anche i lavori in tratti saltuari dal km 148,300 al km 175,500 nel tratto tra Maranello e Castelnuovo Rangone. Ora proseguono verso sud (in questi giorni all'altezza della ceramica Serra), ma trattandosi di tratti di circa 800 metri l'uno è difficile programmare e di informare giorno per giorno a quelle altezza si posizioneranno.La cosa certa è che continueranno ad esserci almeno fino alla fine di luglio. ' Potremmo anticipare di qualche giorno se ce ne saranno le condizioni ma il limite temporale è quello'.Si tratta di un importante piano di lavori di pavimentazione che non possono essere eseguiti durante la stagione autunnale o invernale poiché il corretto risanamento del corpo stradale è consentito solo nel caso in cui avvenga in presenza di materiale totalmente asciutto. Anas quando possibile, al fine di creare meno disagio alla circolazione stradale, esegue gli interventi in orario notturno. Attualmente i lavori prevedono l’istituzione del senso unico alternato, in tratti saltuari della lunghezza massima di 800 metri, via via in lavorazione,Si sono conclusi in questi giorni i lavori nel tratto compreso tra il comune di Castelnuovo Rangone e Maranello'I lavori di pavimentazione della SS 12 - specifica Anas - rientrano in un piano più ampio di manutenzione che includono anche le arterie rientrate in gestione Anas lo scorso 8 aprile per un ulteriore investimento di 2 milioni di euro: dalle ore 19 di stasera (5 luglio) saranno avviati gli interventi di pavimentazione, in orario notturno, della SS 413 “Romana” per 900 mila euro mentre sono di prossimo i lavori notturni lungo la ex SP 13 ter per 500 mila euro e lungo la ex SP 113 per 300 mila euro.