Nuova palestra a Pavullo, bando della Provincia da 2,5 milioni

E’ pubblicato il bando di gara della Provincia di Modena per la realizzazione della nuova palestra a Pavullo, che servirà gli istituti scolastici superioriMarconi - Cavazzi - Sorbelli, per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro.I lavori, che partiranno entro la primavera del 2023, prevedono la realizzazione di una nuova palestra con due campi da gioco regolamentari, omologati per la pallavolo con i relativi spogliatoi e sono finanziati per un milione e 400 mila euro con fondi Pnrr, mentre la Provincia Modena ha investito 670 mila euro, il Comune di Pavullo 200 mila euro e la Fondazione di Pavullo 150 mila euro.L’edificio avrà un ingombro interno di circa 21 metri per 32 metri con un’altezza di sette metri, mentre il corpo di struttura destinato agli spogliatoi e ai locali di servizio, si svilupperà lungo due lati esterni della palestra con un’altezza di circa tre metri e complessivamente, l’intero fabbricato coprirà una superficie di circa mille metri quadrati.Trattandosi di un intervento di realizzazione di un edificio autonomo, non ci saranno interruzioni o sospensioni temporanee dell’attività didattica e i lavori si concluderanno entro l’estate del 2025.I corpi di fabbrica che costituiscono il complesso della palestra e degli spogliatoi verranno realizzati con struttura in cemento armato e laterizio, mentre la copertura della palestra sarà in legno lamellare, con travi curvate e una struttura in lamiera.La palestra è stata dimensionata per ospitare contemporaneamente due gruppi classe, predisponendo la futura installazione di un tendone separatore e avrà il pavimento in pvc.La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le ore 12,00 di giovedì 26 gennaio e il bando è consultabile sul sito della Provincia di Modena