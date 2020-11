Il Punto Prelievi di Pavullo cambia sede, trasferendosi in locali più ampi, dotati di maggior comfort e standard di sicurezza adeguati alle normative anti-Covid.

Da mercoledì 11 novembre il servizio troverà spazio in Galleria Aldo Moro 23 (presso il centro La Campanella, dove già hanno sede altri servizi Ausl): per permettere le operazioni di trasloco, l’attività sarà sospesa martedì 10 novembre (gli utenti già prenotati sono stati contatti per riprogrammare l’appuntamento).

Il trasferimento, molto atteso dal territorio, consentirà di incrementare in modo significativo l’attività di prelievo, grazie a un numero maggiore di ambulatori e all’ampiezza degli spazi, capaci di ospitare più persone rispetto a quelle contenute nei locali utilizzati in precedenza.

Per accedere al Punto Prelievi rimane necessaria la prenotazione, in tutti i casi (prelievi, esami urgenti, consegna campioni biologici) ad eccezione dei prelievi per TAO (Terapia anticoagulante orale) e della consegna della provetta con il campione di feci per lo screening del colon-retto.

Il trasferimento nella nuova sede permette di superare la soluzione provvisoria individuata a fine febbraio scorso, quando si era reso necessario liberare con urgenza gli spazi del Punto prelievi dell’Ospedale di Pavullo, per metterli al servizio dei percorsi dedicati in Pronto Soccorso previsti dai protocolli per l’accoglienza di pazienti con sintomi compatibili con un’infezione da coronavirus.

“È stato un ottimo risultato – dichiara il Direttore del Distretto di Pavullo Carlo Serantoni – conseguito con l’attiva collaborazione di tutti i Servizi aziendali, operativi e tecnici, della stessa proprietà dei locali e dei Servizi comunali. Tutti hanno compreso la necessità di accelerare opere e pratiche per raggiungere il risultato prima che l’arrivo dell’inverno rendesse poco fruibile la precedente sede. Il Servizio prelievi tornerà in tempi brevi ad assicurare l’efficienza del periodo pre-Covid”.

“La necessità di collocare il Punto Prelievi in altra sede era molto sentita dai cittadini di Pavullo e di tutto il Distretto – aggiunge il Sindaco di Pavullo Luciano Biolchini –. Ringrazio perciò l’AUSL e tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento di questo risultato che, accanto alla facile fruibilità dei locali da parte dell’utenza, garantisce spazi più che adeguati per la sicurezza ed efficienza del servizio”.