Nuove discariche e salute: conferenza in diretta su La Pressa

'Salute e territorio' è questo il tema che verrà affrontato giovedì sera alle 20.30 in un incontro che verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook de La Pressa e poi visibile sul nostro canale Youtube. Ospiti della serata Roberto Monfredini del gruppo Isde, il geologo Alessandro Corsini del Comitato Tutela territorio di Savignano, Marco Caldiroli di Medicina Democratica, Fabrizio Odorici del Presidio paesistico contratto di fiume e Daniela Monduzzi e Daniele Bertoni del Comitati Rio D'Orzo Vive e via Barche. Il comitato Rio D'Orzo, ricordiamo, è nato per dire no all' ipotesi di discarica in Valsamoggia . I lettori potranno intervenire in diretta Facebook.