Nuovi parroci, don Xavier approda a Sozzigalli

Don Damian Lukasz Piziak attuale amministratore delle comunità di San Giorgio Martire a Ganaceto, B.V. Assunta di Lesignana, San Bartolomeo Apostolo a Villanova e già responsabile della cura pastorale dei polacchi è stato nominato dal vescovo di Modena Erio Castellucci nuovo parroco della Parrocchia di San Pancrazio a Modena. L’insediamento è previsto il 30 Ottobre alle 15.30.Don Xavier Kannattu () attuale amministratore parrocchiale della comunità di San Pietro in Vincoli di Limidi nella diocesi di Carpi è stato invece nominato nuovo parroco in San Bartolomeo Apostolo di Sozzigalli di Soliera. L’insediamento si terrà il 30 Ottobre alle 16.30.

