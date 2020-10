Omicidio di Pavullo, sopralluogo dei carabinieri nella abitazione

Oggi i carabinieri del Ris con il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena, sono intervenuti per il sopralluogo tecnico-scientifico nell’abitazione di Pavullo dove viveva, la 46enne uccisa nella propria casa.Un delitto per il quale il marito 50enneè al momento in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale ( qui la notizia ).La casa è già sottoposta a sequestro nell’ambito del procedimento penale della Procura della Repubblica di Modena.

