On-line vendono piscina che non consegnano: denunciati

Beffato dalla mancata consegna di una piscina da giardino smontabile acquistata on-line per 280 euro, un uomo di Castelfranco Emilia ha contattato i Carabinieri della locale tenenza per denunciare l'accaduto. Ed è così che i militari sono riusciti ad individuare e denunciare per truffa in concorso, in stato di libertà alla procura della Repubblica, due persone, rispettivamente un cinquantenne campano residente nel napoletano e un 32 enne Bengalese dimorante a Roma. Attraverso una carta postepay, si erano impossessati della somma di 280 euro per l’acquisto di una piscina pubblicizzata su sito internet, senza inviare il prodotto.Passando a San Damaso e rimanendo nell'ambito delle attività dei Carabinieri di Modena, ieri sera i militari hanno tratto in arresto un ventisettenne marocchino, domiciliato a Modena, già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali, dovendo espiare una pena residua di un anno e sette mesi per rapina aggravata in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti commessi a Modena nel marzo del 2018.L’uomo è stato condotto al locale carcere di S.Anna