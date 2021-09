'Ordinanza anti-nomadismo? Un beffa, non cambierà nulla'

'L’ordinanza sul nomadismo emanata pochi giorni fa dai sindaci Zuffi e Gargano politicamente è una beffarda presa in giro. Siamo stanchi di questo atteggiamento buono solo a chiudere la bocca ai cittadini, per il secondo anno consecutivo l’ordinanza interessa solamente i tranquilli mesi invernali e non i turbolenti mesi estivi, che anche i sassi sanno essere i più critici in assoluto'. A parlare è Mirco Zanoli, consigliere e portavoce lista civica Rinascita Locale di San Cesario.'Le aree adiacenti a industrie anche di estremo pregio come la Pagani Automobili vengono lasciate sporche ed incustodite, questo perché l’amministrazione preferisce usare le risorse per affittare panchine o organizzare onerose passeggiate anzichè attuare stratagemmi efficaci contro i malfattori - continua Zanoli -. Sulla stampa la propaganda strombazza “pronte le ganasce!” quando già sappiamo che in realtà si provvederà solamente a degli sgombri o allontanamenti, esattamente quello che avviene già adesso grazie alle segnalazioni dei cittadini, essi quindi mentono sapendo di mentire all’opinione pubblica, prova sono le risposte in consiglio alle nostre interrogazioni sul tema dove Zuffi ha sempre specificato di non ricorrere a blocchi con sequestro dei mezzi, si reitera quindi un ordinanza inefficace da parte di amministratori politicamente incapaci a cui evidentemente interessa solo l’apparenza ma non la sostanza'.