Ordinanza Consiglio di Stato, sindaco di Vignola: 'Lavoriamo sereni'

“Il Consiglio di Stato non ha emesso una sentenza, non ha accolto la richiesta della Lega di proclamare sindaco Angelo Pasini né quella di annullare le operazioni elettorali per poi ripeterle. Ha semplicemente deciso di approfondire la situazione, visto che non solo la Lega nel suo ricorso aveva segnalato schede dubbie, ma anche io, nel mio ricorso incidentale, avevo segnalato che ci sono state schede che sarebbero state a mio favore e sono state dichiarate invece nulle'. Così il sindaco di Vignola Emilia Muratori commenta la ordinanza del Consiglio di Stato che La Pressa ha pubblicato in anteprima.'Aspettiamo con fiducia il lavoro della Prefettura e la nuova udienza del Consiglio di Stato per chiarire definitivamente la regolarità del voto vignolese. Nel frattempo io e la mia Giunta lavoriamo con serenità al servizio della nostra comunità, portando avanti i tanti progetti già messi in campo'.