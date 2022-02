Ospedale di Fontanaluccia: al via la ricerca in 5 scuole

E’ quanto hanno deciso le dirigenti scolastiche Martina Guiducci (Montefiorino, Frassinoro e Palagano), Giuliana Marchetti (Prignano) e Rossana Poggioli (Polinago). “Si trattò di una esperienza a tutt’oggi poco conosciuta -evidenziano- che ebbe un grande impatto sulla vita della comunità appenninica e non solo, nel periodo ‘43-’45. Un approfondito lavoro di ricerca, che durerà mesi e si avvarrà della collaborazione delle Istituzioni coinvolte, delle associazioni partigiane, del Museo di Montefiorino, di studiosi e volontari, soprattutto locali.” L’obiettivo è quello di fare conoscere non solo la meritevole opera svolta da don Mario Prandi, fondatore della Casa della Carità, ma anche ricostruire quanto fatto da medici, infermieri, popolazione locale; conoscere i nomi di soldati inglesi, americani, tedeschi, russi, dei partigiani e dei civili che nella struttura trovarono assistenza sanitaria. “La Giornata della Memoria replicata durante l’intero anno scolastico -sottolineano le tre dirigenti- affinché i nostri ragazzi possano conoscere e ricordare quanto avvenuto sul loro territorio, quale monito per un futuro diverso.” Nella foto la chiesa di Fontanaluccia, frazione di Frassinoro, nei pressi della quale sorgeva l'edificio dell'Ospizio, poi ospedale partigiano di Fontanaluccia. Foto di Piergiorgio Stefani da allaciatilestorie.it

