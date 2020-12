Ospedale di Mirandola, altri 4 letti donati da La Nostra Mirandola

L’associazione La Nostra Mirandola ha donato, a metà novembre, al Reparto di lungodegenza post acuzie dell’ospedale di Mirandola, 4 letti per terapia subintensiva. I letti, moderni, migliorano notevolmente sia il confort e la sicurezza dei degenti, sia il lavoro degli infermieri per la loro mobilizzazione.

La tipologia dei ricoverati dell’unità operativa postacuzie è molto varia e va dal ricovero per scompenso cardiaco a esiti da ictus, da pluripatologie varie a tutto ciò che riguarda la riabilitazione (coma la frattura di femore). Quando il paziente è abbastanza anziano richiede un'assistenza molto attenta, e la donazione dei 4 letti di subintensiva è risultata preziosa. Questi letti, in caso di necessità causata dall’emergenza Covid, possono essere utilizzati specificatamente per la terapia subintensiva.

La presidente dell’associazione Nicoletta Vecchi Arbizzi è la persona che da quasi 20 anni raccoglie fondi per migliorare e potenziare l’ospedale di Mirandola. 'Desidero ringraziare tutte le aziende e i privati cittadini che aiutano concretamente l'associazione per l’acquisto di attrezzature che sono di grande aiuto per le persone ammalate che hanno bisogno di essere assistite'. La Nostra Mirandola al reparto di lungodegenza ha già donato negli anni precedenti 16 letti elettrici a tre snodi con telecomando, così a tutt’oggi sono 20 i letti donati al reparto per 10 camere complete su un totale di 12 camere del reparto. L’acquisto dei letti è stato sempre sostenuto quasi interamente dalle offerte dei calendari sulla storia di Mirandola, che l’associazione stampa da diversi anni.



Nella foto: 4 letti per terapia subintensiva donati con il dottor Moreali, responsabile del Reparto di lungodegenza, gli infermieri, la caposala Simona Golinelli e Nicoletta Vecchi Arbizzi presidente dell’associazione La Nostra Mirandola.