'Ospedale di Pavullo, dal Comitato critiche ingenerose'

'Appare quantomeno ingenerosa, parziale e non aderente alla realtà, la descrizione delle attività e delle professionalità in capo all’ospedale di Pavullo rappresentata nell’articolo. Per quanto riguarda il Punto Nascita, si ribadisce l’impegno preso. Su mandato della Regione Emilia-Romagna l’Azienda USL di Modena sta valutando fattibilità e fabbisogni strutturali, tecnologici e di personale. Una volta conclusa l’analisi, sarà premura dell’Ausl informare enti locali e cittadini'. Così l'Ausl di Modena replica alla nota del Comitato Pavullo 95 pubblicata integralmente da La Pressa (qui l'articolo).

'Per quello che concerne invece esami e visite, dopo la fase emergenziale legata al Covid di marzo e aprile scorsi, all’ospedale di Pavullo sono ripresi gli interventi chirurgici programmati, così come le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Grazie all’alto livello di professionalità presente, come la guardia anestesiologica H24, è possibile garantire anche le urgenze ortopediche, che costituiscono un tipo di prestazione ad alta intensità - continua l'Ausl di Modena -. La logica di area, con un’unica équipe chirurgica che opera su tre sedi ospedaliere (Sassuolo, Vignola e Pavullo), consente di assicurare un’ampia copertura, in primis ai residenti del Distretto di Pavullo e, una volta esaurite le liste d’attesa del territorio, ai residenti di tutta l’Area Sud. La possibilità di disporre di sale operatorie nuove e tecnologicamente all’avanguardia deve rappresentare una fonte di orgoglio per i cittadini pavullesi e frignanesi in generale, ma dev’essere inquadrata in una logica di rete estesa che va a vantaggio di tutti'.