Ospedale di Pavullo: tre domande ai candidati sindaco

Dopo il botta e risposta con il Direttore Generale Ausl Antonio Brambilla sul futuro dell'oaspedale di Pavullo, il referente del Comitato Pavullo '95 rivolge, attraverso la pressa, tre domande ai due candidati sindaco Luciano Biolchini e Davide Venturelli, alla vigilia del voto di domenica prossima1° DOMANDAViste le seguenti più significative e fondamentali partecipazioni alla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria (partecipano i 47 Comuni della Provincia di Modena) :anno 2010 Approvazione PAL Sindaco di Pavullo esprime parere FAVOREVOLE ;anno 2017 Chiusura PUNTO NASCITE Sindaco di Pavullo esprime parere ASTENUTO;senza considerare l’ultima partecipazione in presenza per la “distribuzione” di finanziamenti alla Sanità per € 110 milioni , finiti tutti all’Area Nord senza nessun tipo di richiesta e/o resistenza da parte del Sindaco di Pavullo,…. chiediamo : Come pensate di comportarVi in futuro in questa sede, lotterete senza nessun tipo di pregiudizio o paura di ritorsioni. per ottenere pari considerazione e riconoscimento degli altri Ospedali, al fine di garantire lo stesso trattamento sanitario dei cittadini della pianura anche ai cittadini della montagna o continuerete ad accettare ogni e qualsiasi imposizione ?2° DOMANDAVisita l’esperienza di Mirandola riguardo al suo Ospedale declassato dal PAL ad “Ospedale di Prossimità” al pari del nostro , che tramite il suo attuale Sindaco A. GRECO (Lega Nord) in collaborazione col Capogruppo P. NEGRO “Liste civiche della Bassa appoggiate PD” e il coordinatore S. SILVESTRI (Partito Democratico), hanno ottenuto il consolidamento di reparti come Chirurgia / Cardiologia / Pneumologia / Punto Nascite, ecc. con la nomina di Primari dedicati agli stessi quindi nessuno più a scavalco con altri Ospedali e che proprio a seguito della petizione presentate, dagli esponenti PD summenzionati ,in Regione, hanno chiesto e sicuramente otterranno , il riconoscimento dell’Ospedale di Mirandola “di PRIMO e PARI livello nella rete territoriale sanitaria della Provincia” diventando di fatto Ospedale di Area , …..chiediamo pensate anche Voi di lottare al fine di ottenere per l’Ospedale di Pavullo lo stesso riconoscimento e trattamento dell’Ospedale di Mirandola oppure no ?3° DOMANDAVista la sempre più marcata carenza di medici , visti i ricoveri Ospedalieri sempre più “rapidi”, visto il continuo invecchiamento della popolazione (siamo i più “anziani” della Provincia), vista la sempre maggior richiesta di assistenza medica dal territorio del Frignano, vista l’obiettiva ed inconfutabile difficile situazione orografica oltre che climatica, stante l’assoluta necessità di dare maggiore e più completa assistenza alle persone più deboli, più anziane e più povere , considerata la possibilità di realizzare le seguenti strutture : CASA DELLA SALUTE a servizio del Comune di Pavullo , OS.CO (Ospedale Comunità) e HOSPICE (Casa assistenza malati Oncologici) queste ultime a servizio di tutto il Distretto …. chiediamo pensate di riprendere a pieno titolo il ruolo che Vi compete di Capo Distretto Sanitario (negli ultimi anni miseramente abbandonato) e con il coinvolgimento dell’Unione dei Comuni, dei Sindaci del Frignano e della AUSL, di lottare per ottenere le autorizzazioni e i finanziamenti oltre alle strutture e organici necessari, per realizzare queste strutture oppure no ?Il Presidente Gaetano Vandelli