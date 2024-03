Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Reggiani, 64 anni, ha ‘traghettato’ l’Ospedale dalla gestione mista pubblico-privato ad una sempre maggior integrazione con la rete dei servizi sanitari provinciali, pur mantenendo viva la particolare natura giuridica dell’azienda e la sua autonomia gestionale.'Sassuolo è oggi punto di riferimento per l’intera area Sud della provincia, per alcune specialità anche in termini sovra-distrettuali, e ha intensificato l’attività di collaborazione con i presidi di Vignola e Pavullo, specialmente in ambito chirurgico. L’Ospedale ha rafforzato, inoltre, il legame con la Facoltà di Medicina di Unimore e, in particolare, con le Scuole di Specializzazione, diventando sede riconosciuta dal MIUR per i tirocini formativi dei medici. Il dottor Reggiani, che proviene da una lunga esperienza nel privato accreditato, è stato confermato alla guida dell’Ospedale di Sassuolo spa per tre anni' - si legge in una nota.