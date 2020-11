Ospedale di Vignola, Pelloni all'Ausl: 'Ecco prove delle mie critiche'

'Mi trovo costretto a scrivere queste righe per smentire le pesantissime accuse che, attraverso una nota (tra l'altro non firmata) l'Ausl di Modena mi ha rivolto a seguito di un comunicato nel quale stigmatizzavo alcuni punti relativi alla riorganizzazione del distretto sanitario di Vignola. Una critica, la mia che, ferma nei toni, intendeva essere costruttiva e rappresentare le istanze di tutti i cittadini del bacino vignolese'. Così in una nota il consigliere regionale Simone Pelloni replica all'Ausl che ieri lo aveva attaccato frontalmente parlando di 'comunicazione con intenti manipolatori'.

'Mio malgrado, mi ritrovo a dover sconfessare le accuse di Ausl che, a questo punto, palesa di essere stata presa in contropiede da critiche, che, oltre che attuali sono confermate dalle slide prodotte dalla Ctss (Conferenza territoriale sociale e sanitaria) di Modena, a seguito degli incontri avvenuti in data 20 maggio 2020 e 28 ottobre 2020. Ma veniamo al primo punto: oggi i reparti di chirurgia e ortopedia presso l’ospedale di Vignola non possono definirsi presenti, questo a seguito dell’interruzione delle prestazioni nell’ottica di una rimodulazione alla quale l’ospedale di Vignola è stato sottoposto da parte dell’Ausl. Punto secondo: ad oggi la Casa della Salute di Zocca non è in nessuna misura finanziata, mentre la Casa della Salute di Castelnuovo Rangone è finanziata unicamente per 250.000 euro su un progetto da 1.500.000. Ma, si badi bene, entrambe le case della Salute non accederanno ad alcun altro finanziamento a meno che l’Italia non ricorra ai fondi del MES. Questo è stato comunicato a tutti i sindaci della provincia in sede di conferenza territoriale sociale e sanitaria in data 28 ottobre 2020, (si veda la slide ufficiali della Ctss) e così è stato confermato anche dai sindaci dei rispettivi comuni nel consiglio dell’Unione Terre di Castelli in data 29 ottobre 2020. Punto terzo: in relazione alla possibile chiusura del pronto soccorso di Vignola ho presentato al Consiglio comunale di Vignola del 9 novembre 2020 un’interpellanza nella quale chiedevo “se fossero vere le numerose segnalazioni del personale e addetti ai lavori dell’ospedale di Vignola che lamentavano un imminente prossima chiusura del pronto soccorso e quale fosse la posizione dell’amministrazione di Vignola in merito”. A tale atto ispettivo, il sindaco Emilia Muratori ha risposto che “al momento la decisione di chiudere il pronto soccorso è stata “sospesa” da parte dell’Azienda USL di Modena” con ciò confermando indirettamente i rumors che parlavano di un piano di prossima chiusura del punto di primo soccorso vignolese'.

'Alla luce di quanto qui precisato (e documentato con le slide prodotte in due sedute della Ctss) sono a chiedere all’Azienda USL di Modena, quali sarebbero le fake news, le menzogne e le falsità delle quali sono accusato. Concludo sottolineando come non posso non aver notato che la nota di Ausl, a conti fatti, altro non riportava che critiche alla mia persona e non giudizi o spiegazioni di natura tecnica, il che risulta molto più grave in quanto espressi da parte di pubblici dipendenti' - chiude Pelloni.