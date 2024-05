Ospedale Mirandola, Bassoli a Bonaccini: 'Riaprite il punto nascita'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

).'Ho detto al presidente Bonaccini che, riconosciuto il cambio di passo sull’ospedale con oltre 20 milioni di euro di investimenti, insieme agli investimenti in tecnologia e in professionisti di grande valore, noi continueremo a rivendicare con forte convinzione e solidi argomenti l’auto medica h24, il ritorno del punto nascita per cui attendiamo da oltre un anno la risposta del Governo, il rientro dei letti di cardiologia e la nuova dialisi con il sistema del Distretto Biomedicale, punti sui quali Stefano ha assicurato la continuità del suo impegno'. Queste le parole di Carlo Bassoli.



Ricordiamo che Stefano Bonaccini nella scorsa campagna elettorale aveva promesso la riapertura del punto nascita di Pavullo, mentre a oggi ha chiuso anche quello di Mirandola.



'Con Bonaccini abbiamo concordato pienamente sulla necessità di intensificare la lotta contro il Governo Meloni, per finanziare e salvaguardare la sanità pubblica e sbloccare le assunzioni di personale. Abbiamo infine rimarcato la necessità di una Europa unita e progressista, capace di promuovere la pace, di sostenere e guidare lo sviluppo sostenibile e i diritti fondamentali delle persone, di tagliare la burocrazia per essere più vicina ai cittadini. Mirandola è una città europea, per storia, cultura e struttura economica. Un’Europa più forte e migliore serve anche a noi, alle imprese che esportano in tutto il mondo, ai giovani ragazzi e ragazze che studiano e cercano lavoro stabile e di qualità, alla nostra società, dinamica e aperta' - chiude Bassoli.